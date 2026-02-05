Im Stadtgebiet von Stuttgart gibt es einen größeren Stromausfall . Wie die Polizei mitteilte, sind auch einige Ampeln ausgefallen. Man habe Streifenbesatzungen losgeschickt, um den Verkehr zu regeln, sagte eine Sprecherin. Betroffen seien auch größere Kreuzungen, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Zudem fiel in vielen Büros zeitweilig das Internet aus. Zur Ursache konnten weder die Polizei noch die Stromnetzbetreiber bislang etwas sagen.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers kam es zu mehreren Einsätzen aufgrund von Brandmeldeanlagen. Derzeit gebe es aber keine Brandeinsätze. Die Feuerwehr sei jedoch selbst von dem Ausfall betroffen und müsse sich noch einen Überblick verschaffen.

Fahrgästen zufolge waren auch die Stadtbahnen von dem Stromausfall betroffen. Sie habe in einer Stadtbahn gesessen, die für mehrere Minuten nicht habe weiterfahren können, sagte eine Augenzeugin der Deutschen Presse-Agentur. „Es gab eine Durchsage, dass es einen Stromausfall gibt und dass es in wenigen Minuten weitergeht“, sagte die Frau.

In Stuttgart leben rund 600 000 Menschen. Die Stadt ist Landeshauptstadt von Baden-Württemberg und Sitz vieler großer Unternehmen.