Nach einem großflächigen Stromausfall in Reutlingen gibt es nach Angaben des Netzbetreibers Anzeichen für eine Brandstiftung in einem Umspannwerk. Es seien drei Brandstellen gefunden worden, außerdem sei der Zaun beschädigt, sagte ein Sprecher von Netze BW.

Nach Angaben von Netze BW ist das Umspannwerk Reutlingen-West betroffen. Seit 1.45 Uhr sei das Umspannwerk ausgefallen. Fünfeinhalb Stunden später sei etwa die Hälfte der betroffenen rund 20 000 Kunden der Fairnetz GmbH, des Strom- und Gasnetzbetreibers in der Region Reutlingen, wieder versorgt. Die beiden Energieunternehmen teilen sich den Angaben zufolge das Umspannwerk. Dem Sprecher zufolge leistet Netze BW beim Wiederaufbau der Stromversorgung Amtshilfe.

Die Polizei ermittele in alle Richtungen. Das sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur. Brandsachverständige des LKAs seien in die Ermittlungen eingebunden. Das sei bei solchen Vorfällen ab einer bestimmten Dimension üblich, erklärte er.

Aufgrund des Brandes waren am Montagmorgen Teile des Stadtgebiets in Reutlingen und mehrere umliegende Gemeinden großflächig ohne Strom. Der Brand sei mittlerweile gelöscht. Verletzte durch den Brand seien der Polizei nicht bekannt.