Wegen Problemen mit der Oberleitung im Eurotunnel ist der Zugverkehr zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent massiv gestört. Ein Autozug ist durch den Stromausfall liegengeblieben, hieß es in einer Mitteilung des Betreibers Eurostar .

Eurostar rief Kunden dringend dazu auf, ihre Reisen zu verschieben. Es sei wahrscheinlich, dass es zu Verspätungen komme und Verbindungen kurzfristig gestrichen werden, so die Mitteilung weiter. Auf der Webseite ist von Zugausfällen die Rede.

Am Bahnhof St.Pancras in London stranden viele Passagiere, die eigentlich mit dem Eurostar fahren wollten. (Foto: Maja Smiejkowska/REUTERS)

Eurostar betreibt Personenzüge zwischen Paris, Brüssel, Amsterdam und London. Mit dem Le-Shuttle-Autozug können Autofahrer zwischen Calais und dem englischen Folkestone durch den Eurotunnel reisen. Auf der Le-Shuttle-Webseite hieß es, der Betrieb sei derzeit wegen eines Problems mit der Stromversorgung auf beiden Seiten des Ärmelkanals ausgesetzt. Zum Jahreswechsel sind besonders viele Menschen unterwegs.