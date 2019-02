19. Februar 2019, 16:39 Uhr Stromausfall In Berlin: Mehr als 30 000 Haushalte und 2000 Gewerbe ohne Strom

Vattenfall besätigt per Twitter einen großen Stromausfall in Berlin.

Nach Bauarbeiten ist in Köpenick ein Umspannwerk ausgefallen. Neben Haushalten und Gewerben ist auch der Verkehr beeinträchtigt - voraussichtlich bis Mittwoch.

Ein Stromausfall hat für starke Beeinträchtigungen in Teilen von Berlin gesorgt. Wie ein Sprecher des Energieversorgers Vattenfall sagte, seien am Dienstagnachmittag zwei 110-Kilovolt-Kabel beschädigt worden. Etwa 31 000 Haushalte und 2000 Unternehmen im Bezirk Treptow-Köpenick und in Teilen von Lichtenberg seien von dem Ausfall betroffen.

Mehrere Tramllinien können derzeit nur eingeschränkt verkehren, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf Twitter mitteilten. Zahlreiche Ampeln in den betroffenen Stadtbezirken funktionieren nicht. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin bittet Autofahrer und Fußgänger über Twitter um besondere Vorsicht an den Kreuzungen.

Der Stromausfall soll voraussichtlich noch bis in die Nacht andauern. Techniker seien dabei, den Schaden zu beheben. Der Verteilungsnetzbetreiber Stromnetz Berlin geht auf seiner Internetseite davon aus, dass die Versorgung erst gegen 3 Uhr am Mittwochmorgen wiederhergestellt werden kann. Ein Vattenfall-Sprecher sprach von einem "größeren Problem". Das Unternehmen suche "fieberhaft nach der Schadenstelle". Eine erste Vermutung, dass die Kabel durch Tiefbauarbeiten beschädigt worden seien, konnte zunächst nicht bestätigt werden.