Sie werden von Kunden begrapscht und geschlagen: Die Tänzerinnen eines Oben-ohne-Clubs in North Hollywood fühlen sich von ihrem Arbeitgeber im Stich gelassen und wollen einer Gewerkschaft beitreten. Warum ihr Kampf für eine bessere Behandlung nicht nur ihnen selbst helfen könnte.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die junge Frau mit der neongelben Bob-Perücke winkt fröhlich, als mal wieder jemand hupt beim Vorbeifahren. Sie nennt sich Reagan, trägt an diesem Freitagabend, kurz vor Halloween, ein Beetlejuice-Kostüm. Neben ihr steht ihre Kollegin Velveeta im Mini-Jeans-Outfit mit Kürbis auf dem Kopf, dazu ein gutes Dutzend weitere Frauen, die jeder auf dem Lankershim Boulevard in North Hollywood kennt - nicht nur, weil sie verrückt verkleidet sind: Sie sind Tänzerinnen der "Star Garden Topless Dive Bar", und sie wollen, dass so wenige Leute wie möglich diese Oben-Ohne-Bar besuchen.