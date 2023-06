© dpa

Im Zwist um die geplante Abgasnorm Euro 7 ist vorerst kein Ende in Sicht. Verkehrsminister Wissing stellt sich an die Seite von Kritikern, die deutliche Änderungen fordern. Gleichzeitig will das Umweltministerium zügig den Weg für das Vorhaben frei machen.