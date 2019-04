3. April 2019, 18:45 Uhr Streit um Haustier Beinbruch vor Gericht

Eine Frau verlangte Geld von ihrem Ex-Freund, weil er nicht verhindert habe, dass sich der gemeinsame Hund verletzt.

Fast 20 000 Euro wollte eine Frau von ihrem Ex-Freund haben, den sie für den Beinbruch ihres Hundes verantwortlich machte. Doch das Oberlandesgericht Frankfurt wies die Klage ab und bestätigte das Urteil der Vorinstanz. Der Mann hatte kurz nach der Trennung des Paares mit dem Retriever Ball gespielt. Dabei sprang der Hund so in die Luft, dass er unglücklich aufkam und sich das Hinterbein brach. Den Ex-Freund treffe keine Schuld, so das OLG. Es könne davon ausgegangen werden, dass die "körperliche Konstitution eines Hundes so ist, dass er derartige tiertypische Handlungen ohne Verletzungen durchführen kann".