Erfurt (dpa/th) - Die CDU-Landtagsfraktion hat eine bessere Seelsorge für muslimische Gefangene gefordert. Das Problem sei der Landesregierung seit 2017 bekannt, doch passiert sei nichts, kritisierte der CDU-Innenexperte Raymond Walk am Dienstag in Erfurt. Zwar würden Bedienstete in den Gefängnissen für den bestmöglichen Umgang mit sich radikalisierenden Häftlingen geschult. Doch könne dies nicht die Betreuung der Insassen durch fest mit dem Grundgesetz verbundene Imame ersetzen.

Der Bund der Strafvollzugsbediensteten in Thüringen hatte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur eine fehlende Gefängnisseelsorge für muslimische Gefangene beklagt. In Thüringen sei derzeit kein Imam zu finden. Mangels Alternativen besuchten daher muslimische Insassen auch christliche Gottesdienste, hieß es.

Das Justizministerium verwies am Dienstag auf die Justizministerkonferenz. Für die Weiterentwicklung der religiösen Betreuung und Seelsorge muslimischer Gefangener würden bundeseinheitliche Regelungen angestrebt, sagte ein Ministeriumssprecher. An denen werde sich dann auch Thüringen orientieren.