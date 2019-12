Bremen (dpa/lni) - Statt im Gefängnis können zwölf Bremer Häftlinge Weihnachten mit ihren Familien verbringen. Die Männer und Frauen werden vorzeitig entlassen und profitieren von der sogenannten Weihnachtsamnestie. Alle wurden im Zeitraum vom 7. November bis zum 3. Dezember 2019 entlassen, wie ein Sprecher der Justizsenatorin in Bremen mitteilte. Acht der Gefangenen saßen in Bremen ein, zwei in Niedersachsen, jeweils einer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Inanspruchnahme der Amnestie ist freiwillig, niemand wird gegen seinen persönlichen Willen vor die Tür gesetzt.

Etwa 650 Insassen gab es im Durchschnitt in diesem Jahr in der Bremer Justizvollzugsanstalt. Im vergangenen Jahr profitierten sechs Gefangene von der Weihnachtsamnestie, 2017 waren es vier Häftlinge. Die Zahlen für Niedersachsen werden an diesem Freitag bekannt gegeben. 2018 wurden 71 Häftlinge aus niedersächsischen Gefängnissen vorzeitig entlassen.