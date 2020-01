Arnstadt (dpa/th) - Der Bund der Strafvollzugsbediensteten in Thüringen sieht aufgrund des Personalmangels die Sicherheit in den Gefängnissen gefährdet. Viele Maßnahmen, auf die Häftlinge ein Anrecht hätten, könnten nicht mehr umgesetzt werden, kritisierte der Landesvorsitzende Jörg Bursian. So müssten etwa Freizeitangebote für Insassen oder deren Aufenthalte in der Gemeinschaft gestrichen werden.

Das führe zu Spannungen unter den Häftlingen. Auch könnten nicht mehr so häufig Sicherheitskontrollen in den Zellen durchgeführt werden. Laut Bursian fehlen im Strafvollzug im Freistaat rund 100 Bedienstete.