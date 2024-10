Von Marcel Laskus

Kaum etwas Menschengemachtes liegt so schutzlos in der Landschaft wie Orte des Gedenkens. Wind und Wetter sind das eine, denn Kälte und Regen nagen am historischen Material. Das andere sind würdelose Selfies, etwa am Holocaustmahnmal in Berlin, oder die Tatsache, dass durch das frei zugängliche ehemalige KZ Buchenwald auch grinsende Neonazis spazieren können. Oft heißt es dann, solche Orte müssten so etwas aushalten. Was sie hingegen nicht aushalten können, ist eine unverhohlene Schändung.