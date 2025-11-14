Zum Hauptinhalt springen

SchwedenTote und Verletzte bei Busunfall in Stockholm

Blick auf die Unglücksstelle in Stockholm.
Blick auf die Unglücksstelle in Stockholm. (Foto: HENRIK MONTGOMERY/AFP)

Wie viele Tote und Verletzte es gibt, ist noch unklar. Der Fahrer des Doppeldeckerbusses war nicht im Dienst, er wurde festgenommen.

Bei einem schweren Unfall im Zentrum von Stockholm sind mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. Wie die Polizei der schwedischen Hauptstadt mitteilte, wurden mehrere Menschen auf einer viel befahrenen Straße in der Nähe einer Universität im Norden der Stadt von einem Bus erfasst. Nähere Angaben zum Unfall wollte die Polizei zunächst nicht machen.

Medienberichten zufolge war ein nicht im Dienst befindlicher Doppeldeckerbus am Nachmittag in eine Bushaltestelle gekracht. Aufnahmen des Rundfunksenders SVT zeigen zahlreiche Rettungs-, Feuerwehr- und Streifenwagen vor Ort.

Der Unglücksort liegt in der Nähe der U-Bahnstation Tekniska Högskolan, in deren Nähe sich unter anderem die Königlich-Technische Hochschule KTH befindet. Der Busfahrer sei festgenommen worden, berichteten unter anderem SVT und die Zeitung Expressen.

