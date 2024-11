Von Alexander Menden

„The sunn schiens with no less Licht and splendurr.“ So klang es, als der englische König Richard III. im September 1483 eine Rede anlässlich der Krönung seines Sohnes Edward zum Prince of Wales hielt. Spätmittelalterlich, mit einer großen Portion Yorkshire-Akzent. Zumindest stellen sich eine ganze Reihe Experten so das Mittelenglisch vor, das seine Majestät sprach, und dessen Rekonstruktion jetzt in York vorgestellt worden ist. Der nun enthüllte digitale Avatar Richards trägt die Züge, die nach der Entdeckung seiner sterblichen Überreste unter einem Parkplatz in Leicester im Jahre 2012 rekonstruiert wurden. Dort stand früher eine Franziskanerkirche, und dort hatten die Sieger der Schlacht von Bosworth Field, bei der er gefallen war, ihn recht unzeremoniös verscharrt.