„Ich werde mit den Jahren nicht klüger“, so schreibt der norwegische Schriftsteller Thomas Espedal in seinem Buch „Gehen“. „Im Gegenteil, es könnte sogar sein, dass ich auf eine reine und allumfassende Dummheit zusteuere.“ Ein paar Seiten weiter zitiert er Walt Whitman, den vielleicht wichtigsten Dichter der US-Demokratie: „Ist dir nie eine Stunde gekommen, ein jäher, göttlicher Funke, der diesen ganzen Schwindel, Mode und Reichtum (…) in völliges Nichts zersprengt?“

Ein guter Ort, um über diese Dinge nachzudenken, ist das „Scheißhäusl“, wie man es im süddeutschen Raum nennt. Dort hat man Zeit, vielleicht sogar Ruhe und einen netten Ausblick. Das norwegische Tourismusbüro hat jetzt gut daran getan, in seiner neuen Kampagne auf die Schönheit der öffentlichen Scheißhäusl zwischen Oslo und Kirkenes hinzuweisen. Als Antwort auf die „Shithouse“-Beschimpfung des US-Präsidenten, den es, wie Walt Whitman sagen würde, mal wieder zersprengt hat, weil er den Friedensnobelpreis nicht bekam. Vor Norwegen hatte Trump auch schon Haiti, Libyen, Somalia und Jemen als „Shithouse countries“ und „Shithole countries“ bezeichnet. Er muss da einen Fetisch haben.

Das Toilettenhaus in Ostasteidn (Ryfylke) wurde als ideale Fläche für den Wachstum von Moos geschaffen. Foto: Visit Norway

Bald werden wir daher nach Norwegen reisen, schon der schönen Scheißhäusl wegen. Denn egal, ob in Selvika, auf Senja, in Allmannajuvet oder Ostasteidn, in Ured, Tyrvefjøra, Eggum, Utsikten oder Bukkekjerka, sie alle wurden von grandiosen Architektinnen und Architekten gestaltet.

Öffentliche Toilette im Valldal Fjord, Westnorwegen. Foto: Lillian Herland/Visit Norway

Es sind, wir vermeiden den englischen Ausdruck, touristische Hochlichter! Wer das nicht erkennt, steuert entweder auf die reine Altersdummheit zu, vor der schon Espedal warnte. Oder leidet unter verbaler Inkontinenz.