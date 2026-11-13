Der große Lebensphilosoph Janosch ist kürzlich gestorben. Das ist sehr schade, denn man konnte einiges von ihm lernen. Zum Beispiel den entspannten Umgang mit Orden und Auszeichnungen. Als man ihn einst mal in seiner Münchner Wohnung besuchte, er war gerade dabei, diese komplett aufzulösen, fand er in einer seiner unzähligen Schachteln und Kisten ein Metallstück. „Ach, mein Bundesverdienstkreuz “, sagte er zum Reporter und warf es in einen Karton mit Knöpfen.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat gerade jenen Soldaten ausgezeichnet, der ihn und seine Begleiterinnen und Begleiter vor dem Grabmal des unbekannten Soldaten sehr laut zurechtgewiesen hatte. „Alle Besucher haben jederzeit Stille und Respekt zu wahren!“, hatte der Wachsoldat Thomas Iglesias die kichernde Gruppe um seinen Vorgesetzten angebrüllt, worauf ihm Hegseth einfach eine Auszeichnung verlieh. Er dankte Iglesias für die mutige Ausübung seiner Pflicht und lenkte so geschickt vom eigenen peinlichen Fehlverhalten ab. Gerade als Kriegsminister, wie Hegseth sich selbst nennt, weiß man ja, wie wichtig die Handlungsfähigkeit von Einsatzkräften ist. Es sollte immer darum gehen, ihre Auftragserfüllung – auch bei Emotionsüberflutung in akuten Belastungssituationen – sicherzustellen. Alles andere könnte zum Problem werden. Besonders für den Vorgesetzten.

Die Verleihung von Orden hat sich in der Geschichte da stets bewährt. Denn die meisten Menschen halten es eher mit dem Ausspruch des Komponisten Johannes Brahms, welcher einmal meinte: Orden seien ihm völlig wurscht, aber haben möchte er sie trotzdem. Jedenfalls wäre es jetzt schon interessant zu wissen, ob sich Specialist Iglesias seinen Hegseth-Orden ins Wohnzimmer hängt – oder in den Karton mit Knöpfen schmeißt.