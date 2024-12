Was im Deutschen „Aura“ ist, das ist im Österreichischen „Heast“: also das „Jugendwort des Jahres 2024“. Und da muss man jetzt schon einmal sagen: Generationenübergreifender geht es nicht. „Aura“ versteht auch ein Hundertjähriger in Berlin und „Heast“ reicht in Wien vollkommen aus, für eine ausschweifende Konversation. Es umfasst nicht nur den Bereich Akustik („Heast? Die Bim hat schon wieda Verspätung“), sondern auch kleinere Dramen („Heast? Was rempeltst mi so oan?“), mittlere Scharmützel („Heast? Bist Du deppert?“) sowie große Katastrophen („Heast? Der E-Scooter brennt“). Und so muss man der „Gesellschaft für österreichisches Deutsch“ schon gratulieren für ihre Wahl, denn – das wird auch jeder Hundertjährige in Wien bestätigen – der „Heast“ ist ein guter Freund vom „Hallo“.