Vom Komiker Stan Laurel, der an einem 23. Februar starb, stammt der schöne Satz: „Wer es wagt, bei meiner Beerdigung zu weinen, mit dem rede ich kein Wort mehr.“ Laurel, so steht es noch heute auf seinem Grabstein in Forest Lawn, Burbank, „brachte der Welt, die er liebte, Freude“.