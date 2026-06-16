Ein Mittwoch im Mai, Max sitzt auf einer Couch in einem Zimmer eines Einfamilienhauses in einer sächsischen Kleinstadt. Die Einrichtung ist rustikal, man könnte sagen, das klassische Zimmer eines 19-Jährigen: Bett, Schrank, Fernseher – im Regal verstaubt zwischen Proteinpulverdosen und Fitness-Supplements ein halb zusammengebautes Lego-Set.
Doping„Sich im Spiegel anzusehen und geil auszusehen – das macht einfach am meisten Bock!“
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Max ist 19, wohnt noch bei seinen Eltern und „stofft“: Er spritzt sich Steroide und Wachstumshormone, beeinflusst durch Fitness-Influencer. Ein Besuch bei einem, der die Gefahren kennt – und es trotzdem macht.
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