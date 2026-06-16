Max ist 19, wohnt noch bei seinen Eltern und „stofft“: Er spritzt sich Steroide und Wachstumshormone, beeinflusst durch Fitness-Influencer. Ein Besuch bei einem, der die Gefahren kennt – und es trotzdem macht.

„Sich im Spiegel anzusehen und geil auszusehen – das macht einfach am meisten Bock!“

Ein Mittwoch im Mai, Max sitzt auf einer Couch in einem Zimmer eines Einfamilienhauses in einer sächsischen Kleinstadt. Die Einrichtung ist rustikal, man könnte sagen, das klassische Zimmer eines 19-Jährigen: Bett, Schrank, Fernseher – im Regal verstaubt zwischen Proteinpulverdosen und Fitness-Supplements ein halb zusammengebautes Lego-Set.