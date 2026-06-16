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Doping„Sich im Spiegel anzusehen und geil auszusehen – das macht einfach am meisten Bock!“

Lesezeit: 6 Min.

Bodybuilder Max begutachtet sich in der Umkleidekabine seines Fitnessstudios. „Ich möchte auf der Bühne etwas reißen.“
Bodybuilder Max begutachtet sich in der Umkleidekabine seines Fitnessstudios. „Ich möchte auf der Bühne etwas reißen.“ Florian Ullmann

Max ist 19, wohnt noch bei seinen Eltern und „stofft“: Er spritzt sich Steroide und Wachstumshormone, beeinflusst durch Fitness-Influencer. Ein Besuch bei einem, der die Gefahren kennt – und es trotzdem macht.

Florian Ullmann

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Ein Mittwoch im Mai, Max sitzt auf einer Couch in einem Zimmer eines Einfamilienhauses in einer sächsischen Kleinstadt. Die Einrichtung ist rustikal, man könnte sagen, das klassische Zimmer eines 19-Jährigen: Bett, Schrank, Fernseher – im Regal verstaubt zwischen Proteinpulverdosen und Fitness-Supplements ein halb zusammengebautes Lego-Set.

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SZ PlusVon Joshua Beer

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