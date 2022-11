In diesem Monat kommt der Mars so nah an die Erde wie sonst nie im Jahr. Dadurch lassen sich nicht nur die Polkappen auf dem Planeten erkennen, sondern auch ein seltenes Schauspiel.

Von Helmut Hornung

Highlight: Mars steht in diesem Monat im Mittelpunkt. Der rote Planet erreicht am 8. Dezember seine Opposition, geht bei Sonnenuntergang auf, bei Sonnenaufgang unter und leuchtet um Mitternacht als auffallend helles, orangefarbenes Gestirn hoch im Süden. Opposition bedeutet auch immer größte Erdnähe. Die erreicht Mars schon am 1. Dezember mit einer Distanz von 81,5 Millionen Kilometern. Im Teleskop erscheinen auf dem winzigen Planetenscheibchen dunkle Strukturen - ausgedehnte Gebiete, in denen Gesteinsschichten durch den rötlichen Marsstaub schimmern. Zudem lassen sich die hellen Polkappen erkennen, denn der Mars hat Jahreszeiten wie die Erde. Weil auf dem Planeten am 26. Dezember die Tagundnachtgleiche eintritt, sind jetzt sowohl die Nord- als auch die Südpolkappe zu sehen. Sie bestehen aus Wasser- und Kohlendioxideis. Am Morgen des 8. Dezember kommt es zu einem seltenen Schauspiel: Der Ostrand des Vollmondes wird kurz nach 6 Uhr morgens den Mars bedecken und sein Licht innerhalb von etwa 35 Sekunden allmählich auslöschen. Knapp eine Stunde später taucht der Planet am gegenüber liegenden Westrand des Mondes langsam wieder auf. Zwar lässt sich das Spektakel über dem Westhorizont schon mit bloßem Auge verfolgen, doch im Fernglas oder Fernrohr wirkt es deutlich eindrucksvoller.

Detailansicht öffnen Grafik: M. Rothe

Sterne und Sternbilder: Am Himmel zieht der Winter ein: Im Südosten ist der Orion aufgegangen, darüber blinken die Sterne des Stiers und die dreieckförmig angeordneten Plejaden. Hoch im Südwesten prangt das geflügelte Pferd Pegasus, an das die Sternenkette der Andromeda angehängt ist. Tief im Südwesten funkelt Fomalhaut. Die Deichsel des Großen Wagens zeigt ziemlich genau auf den Nordpunkt am Horizont. Im Nordwesten leuchten die Sterne Deneb im Schwan und Wega in der Leier, im Nordosten ziehen die helle Kapella im Fuhrmann sowie die Zwillinge Kastor und Pollux die Blicke auf sich.

Planeten, Mond, Meteore: Merkur lässt sich zum Monatsende nach 17 Uhr für rund 20 Minuten tief über dem südwestlichen Horizont erspähen. Etwa zur selben Zeit erscheint dort auch Venus und beginnt ihren Auftritt als Abendstern. Am Himmel zu sehen sind außerdem Mars im Stier, Jupiter in den Fischen und - in den Abendstunden - Saturn im Steinbock. Vollmond ist am 8., letztes Viertel am 16., Neumond am 23. und erstes Viertel am 30. Dezember. Am 13. und 14. Dezember sollte man nach Sternschnuppen Ausschau halten. Die Geminiden könnten pro Stunde an die 120 Meteore ans Firmament zaubern, darunter einige sehr helle. Am 21. Dezember beginnt um 22.48 Uhr der astronomische Winter.