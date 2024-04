Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

War es Hilfe oder Totschlag? Der Prozess, den das Berliner Landgericht gegen einen Arzt und Sterbehelfer zu führen hatte, kreiste um ein Begriffspaar, das man sich kaum gegensätzlicher vorstellen kann. Hilfe oder Totschlag. Menschenliebe oder Lebensvernichtung. Der Berliner Arzt hatte einer Frau, die nicht mehr leben wollte, eine todbringende Infusion gelegt, und das Landgericht musste die juristischen Schlüsse daraus ziehen. An diesem Montag wurde das Urteil gesprochen. Christoph T., 74 Jahre alt, ist zu drei Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Der Arzt habe die Grenzen des Zulässigen überschritten, weil die Frau nicht zur freien Willensbildung in der Lage gewesen sei, befand das Gericht. Sie litt an einer Depression.