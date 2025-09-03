Zum Hauptinhalt springen

Fall Christina Block„Mir wurde vom dänischen Geheimdienst gesagt, dass mein Leben in Gefahr ist“

Nebenkläger Stephan Hensel, Ex-Ehemann von Christina Block und Vater der vier gemeinsamen Kinder, berichtet vor Gericht, wie er sich bedroht gefühlt habe.
Nebenkläger Stephan Hensel, Ex-Ehemann von Christina Block und Vater der vier gemeinsamen Kinder, berichtet vor Gericht, wie er sich bedroht gefühlt habe.

Wurde Stephan Hensel, der Vater der Block-Kinder, unter Druck gesetzt? Vor Gericht erzählt er von ungebetenen Besuchen, Drohnenflügen über dem Grundstück und einer Festplatte mit Kinderpornografie auf seiner Garage.

Von Jana Stegemann

Das Wochenende im Sommer 2021, das das Leben von zwei Familien so dramatisch verändert hat, begann damit, dass Stephan Hensel seine beiden jüngsten Kinder von seiner Ex-Frau Christina Block in Hamburg abholte und mit nach Dänemark nahm. Die geschiedenen Eltern hatten ein Besuchswochenende vereinbart, wie so oft davor. „Dann stand ich da mit den Kindern, die nicht zurückwollten“, erinnert sich Stephan Hensel am Mittwoch vor dem Hamburger Landgericht.

Fall Christina Block
:Ein Geständnis und tausend Fragen

Im Fall der entführten Kinder von Christina Block gesteht einer der Angeklagten an diesem Donnerstag sehr überraschend die Tat. Nur will er die Sache nicht „Entführung“ nennen, er bezeichnet sie als „Rettung“.

SZ PlusVon Jana Stegemann

