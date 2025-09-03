Wurde Stephan Hensel, der Vater der Block-Kinder, unter Druck gesetzt? Vor Gericht erzählt er von ungebetenen Besuchen, Drohnenflügen über dem Grundstück und einer Festplatte mit Kinderpornografie auf seiner Garage.

Von Jana Stegemann

Das Wochenende im Sommer 2021, das das Leben von zwei Familien so dramatisch verändert hat, begann damit, dass Stephan Hensel seine beiden jüngsten Kinder von seiner Ex-Frau Christina Block in Hamburg abholte und mit nach Dänemark nahm. Die geschiedenen Eltern hatten ein Besuchswochenende vereinbart, wie so oft davor. „Dann stand ich da mit den Kindern, die nicht zurückwollten“, erinnert sich Stephan Hensel am Mittwoch vor dem Hamburger Landgericht.