Interview von Katharina Erschov

„Mr. Zuverlässig“ – so nannte ihn mal ein Fachmagazin, weil Stefan Nimke offenbar verlässlich die Medaillen einsammelte: Gold, Silber und zweimal Bronze holte der Radprofi im Bahnradfahren bei Olympischen Spielen, mal im Teamsprint, mal im 1000-Meter-Zeitfahren. Dazu kamen sechs WM-Titel und Bronze bei den Paralympics, bei denen Nimke als Pilot im Tandem mit einem Sehbehinderten antrat. Doch auf noch etwas ist Verlass: auf seine Liebe zum Fahrrad. Nimke radelt nicht nur gerne gemütlich um den Schweriner See, sondern schult als Polizist in der Sportfördergruppe Mecklenburg-Vorpommern Kinder und Senioren in Verkehrsprävention und bringt Kindern das Fahrradfahren bei. Wie er seit seinem Ausstieg aus dem Leistungssport vor drei Jahren von den Schnellen zu den Langsamen kam und welche Verkehrsregel Kinder als Erstes lernen sollten.