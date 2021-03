Wenn ein Mann beim Geschlechtsverkehr heimlich das Kondom entfernt, obwohl eine Partnerin oder ein Partner ausdrücklich nur dem Akt mit Präservativ zugestimmt hat, erfüllt dies juristisch den Tatbestand eines sexuellen Übergriffs. Zu diesem Schluss ist das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (OLG) gekommen. Die Richter des II. Strafsenats hoben am Freitag einen Freispruch des Kieler Amtsgerichts auf. Nun muss sich eine andere Abteilung des Kieler Amtsgerichts erneut mit dem Fall befassen.

Dass Männer gegen den Willen ihrer Partnerinnen beim Sex das Kondom entfernen, ist ein Phänomen, das schon länger unter dem Begriff "Stealthing" bekannt ist. Er leitet sich vom englischen Wort stealth ab und lässt sich am ehesten mit List oder Heimlichtuerei übersetzen. Es gibt sogar einschlägige Foren, in denen Männer damit prahlen und sich Tipps geben, wie man dabei am besten vorgeht. Unklar war bislang, ob und wie Stealthing bestraft werden kann. In der Schweiz sorgten zwei Verfahren für Schlagzeilen, die für die Männer mit Freisprüchen endeten. In Berlin fiel im vergangenen Sommer erstmals eine obergerichtliche Entscheidung: Das Kammergericht wertet einen Fall als sexuellen Übergriff.

Das Amtsgericht in Kiel hatte das Verhalten eines Mannes dagegen nicht für strafbar gehalten und den Angeklagten im November 2020 freigesprochen. Ihm war vorgeworfen worden, er habe während einer Pause beim Geschlechtsverkehr unbemerkt das Kondom entfernt und diesen ungeschützt fortgesetzt. Das Opfer hatte nach Angaben des Gerichts den Angeklagten zuvor mehrfach darauf hingewiesen, dass es Geschlechtsverkehr nur mit Kondom wolle. Gegen das Urteil hatten die Staatsanwaltschaft und die Nebenklägerin Revision beantragt.

Die Richter des OLG kamen nun zu einem anderen Ergebnis: Erkläre ein Opfer vor dem Geschlechtsverkehr, dass es diesem nur mit Kondom zustimme, so könne das ungeschützte Eindringen auch dann als sexueller Übergriff strafbar sein, wenn das Opfer das Fehlen des Kondoms während des Geschlechtsverkehrs nicht bemerke, sagte ein OLG-Sprecher.