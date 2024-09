Victoria Starmer wollte nie in der Öffentlichkeit stehen. Nun ist sie aber dort, als Frau des neuen Premiers. Und macht ihre erste Erfahrung, was das heißt. Wegen Kleidern.

Von Michael Neudecker

Victoria Starmer war am Montag bei der London Fashion Week, sie saß in der front row, wo sie jetzt ja hingehört. Die Frau des britischen Premiers trug anders als die Frauen neben ihr kein Smartphone im Fotografier-Anschlag, sondern schaute einfach nur zu, was auf der Bühne vor ihr passierte. Sie trug außerdem ein weißes Kleid mit Punkten drauf, das ihr ausgesprochen gut stand, und zwar ein geliehenes Kleid, wie die Designerin sich danach zu bestätigen gezwungen sah. Wie die Frau des Premiers aussieht, was sie trägt und wer dafür bezahlt: All das spielt in der etwas überdrehten britischen Medienlandschaft derzeit tatsächlich eine Rolle.