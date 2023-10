Von Uta Eisenhardt, Hannover

Am Vorabend ist sie noch mit dem Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchester in Itzehoe aufgetreten. Am nächsten Morgen spürt sie Blut in ihrem Mund, es ist auch auf ihr Kopfkissen getropft. Die Geigerin fühlt sich schlapp, ihr ist schwindelig. Dennoch schafft es Beate Blume, am Abend mit ihrem Orchester in ihrer Heimatstadt Flensburg zu musizieren. Auch an den folgenden Tagen spielt sie. Die unerklärliche Blutung nimmt sie nicht sonderlich ernst, wie sie später vor Gericht aussagen wird.