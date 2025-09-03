Beim Unglück einer bei Touristen beliebten Standseilbahn in Lissabon sind mindestens drei Menschen getötet worden. Rund 20 weitere Menschen wurden verletzt, teilten die örtlichen Rettungsdienste am Mittwochabend mit. Die historische Bahn in der portugiesischen Hauptstadt war aus zunächst ungeklärter Ursache entgleist und verunglückt. Fernsehbilder zeigten die schwer beschädigten Waggons, aus denen Rettungskräfte Menschen bargen.