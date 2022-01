Von Annette Ramelsberger

Der Stalking-Prozess vor zehn Jahren in Hildesheim war auch deshalb ein ungewöhnlicher Fall, weil es sich beim Stalker um eine Frau handelte. Die Ehefrau, die ihren Mann belagerte, bedrohte, tätlich angriff - das ist eine Umkehrung der Verhältnisse. Denn in 80 Prozent der Fälle sind Männer die Täter und Frauen die Opfer. Was Stalking bedeutet, konnte man in Hildesheim gut sehen: Das Opfer war von der jahrelangen Anspannung und Angst gezeichnet, seine Schwester begleitete ihn zum Prozess. Als sie nach dem Urteil in ihr Auto einstiegen, spürte man, wie eine Last von ihnen abfiel. Viele Stalking-Opfer werden ihres Lebens nicht mehr froh: Sie leiden unter Depressionen, Angst, Schlaflosigkeit, Panikattacken.