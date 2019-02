7. Februar 2019, 18:44 Uhr Stadtarchiv-Einsturz Strafe für Oberbauleiter

In Köln wurde ein Angeklagter wegen fahrlässiger Tötung zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt.

In einem Strafprozess um den Einsturz des Kölner Stadtarchivs hat das Landgericht einen Angeklagten am Donnerstag wegen fahrlässiger Tötung zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Der ehemalige Oberbauleiter soll beim Bau einer U-Bahn-Haltestelle vor dem Archivgebäude seine Überwachungspflichten verletzt haben. Bei dem Unglück vor fast zehn Jahren waren zwei junge Männer ums Leben gekommen, es entstand ein Milliardenschaden. Der Prozess stand unter Zeitdruck, weil Anfang März die Verjährung eingetreten wäre. In einem früheren Prozess hatte das Gericht vergangenes Jahr drei Angeklagte freigesprochen.