Bei Schüssen in Stade westlich von Hamburg sind fünf Menschen gestorben. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage bestätigte. Die genauen Umstände der Tat sowie mögliche Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittler sprechen derzeit von einer „dynamischen Lage“, wie ein Polizeisprecher dem Nachrichtenportal t-online mitteilte.

Schwerpunkt des polizeilichen Großeinsatzes sei die Dankersstraße unweit der Stader Innenstadt. Die Schüsse sollen in der Nähe einer Jugendeinrichtung gefallen sein. Die Sicherheitsbehörden hätten das Gebiet weiträumig abgeriegelt und die Zivilbevölkerung eindringlich vor der Gefahr gewarnt.

Über ihren offiziellen Whatsapp-Kanal richtete die Polizei am Nachmittag einen Appell an die Anwohner: „Verlasst und meidet den Bereich weiträumig zu eurer eigenen Sicherheit.“

Stadtgebiet von Stade Sz-Grafik

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