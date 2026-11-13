Im Juni erschoss ein Mann sechs Menschen in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben: gegen die Lebensgefährtin des Täters und gegen die Patentante seines Kindes. Doch die Ermittler haben Zweifel.

Als Fatih Khan G. am 29. Juni gegen 10.45 Uhr aus dem Auto stieg, hatte er eine mit sieben Patronen geladene Pistole dabei, weitere vierzehn Patronen lose in der Hosentasche, in seiner Umhängetasche hatte er ein Messer versteckt. Zurück im Auto ließ er eine vollständig gepackte Wickeltasche. Und diese Wickeltasche spielt für die Staatsanwaltschaft Stade nun eine wichtige Rolle, um aufzuarbeiten, was passiert ist an jenem Junivormittag, nachdem Fatih Khan G. aus dem Auto gestiegen war. Und wer alles gewusst haben könnte, was dann passieren sollte.