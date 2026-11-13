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Morde in StadeMutter beschimpfte wohl tödlich verletzte Mitarbeiterin

Lesezeit: 5 Min.

Archivbild vom 30. Juni 2026 aus Stade in Niedersachsen: Spezialisten untersuchen den Tatort, das Gebäude einer Mutter-Kind-Einrichtung, in der sechs Menschen durch Schüsse getötet worden sind.
Archivbild vom 30. Juni 2026 aus Stade in Niedersachsen: Spezialisten untersuchen den Tatort, das Gebäude einer Mutter-Kind-Einrichtung, in der sechs Menschen durch Schüsse getötet worden sind.
Jörn Hüneke/dpa

Im Juni erschoss ein Mann sechs Menschen in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben: gegen die Lebensgefährtin des Täters und gegen die Patentante seines Kindes. Doch die Ermittler haben Zweifel.

Von Lena Kampf und Benedikt Warmbrunn

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Als Fatih Khan G. am 29. Juni gegen 10.45 Uhr aus dem Auto stieg, hatte er eine mit sieben Patronen geladene Pistole dabei, weitere vierzehn Patronen lose in der Hosentasche, in seiner Umhängetasche hatte er ein Messer versteckt. Zurück im Auto ließ er eine vollständig gepackte Wickeltasche. Und diese Wickeltasche spielt für die Staatsanwaltschaft Stade nun eine wichtige Rolle, um aufzuarbeiten, was passiert ist an jenem Junivormittag, nachdem Fatih Khan G. aus dem Auto gestiegen war. Und wer alles gewusst haben könnte, was dann passieren sollte.

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ExklusivTodesschütze von Stade
:Behörden früher als bekannt mit Tatverdächtigem befasst

Fatih Khan G. erschoss sechs Menschen in einem Mutter-Kind-Heim in Stade. Der Polizei in Goslar lag nach Informationen von SZ und NDR bereits 2017 ein Hinweis darauf vor, dass der Mann aus einem türkischen Gefängnis geflohen sein soll. Was wussten die Behörden noch?

Von Lena Kampf, Mandy Sarti und Ralf Wiegand

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