Von Christian Wernicke, Dortmund

Im Strafprozess um den gewaltsamen Tod eines Geflüchteten aus Senegal, der im Sommer 2022 bei einem Polizeieinsatz in Dortmund erschossen wurde, hat die Staatsanwaltschaft am Montag einen Freispruch für den Schützen gefordert. Der 31-jährige Polizist Fabian S. habe damals nicht erkennen können, ob der mutmaßlich 16-jährige Mouhamed Dramé damals nur flüchten wollte – oder ob er mit einem Küchenmesser in der Hand den Beamten und eine Kollegin habe angreifen wollen.