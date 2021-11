Von Anna Fischhaber

An Halloween waren sie überall: Kinder in "Squid Game"-Kostümen. Angeblich ist es die erfolgreichste Serie, die Netflix bisher produziert hat. Mehr als 100 Millionen Zuschauer haben sich nach Angaben des Streamingdienstes zumindest kurz angesehen, wie Menschen in Kinderspielen gegeneinander antreten. Einem der Teilnehmer winkt ein Millionengewinn, alle anderen werden erschossen. Die Serie aus Südkorea ist quietschbunt, gesellschaftskritisch und ziemlich makaber. Schulen von New York bis Augsburg warnen nun, dass auf Pausenhöfen die Wettbewerbe nachgespielt würden. Zuletzt schlug sogar eine Kita in Pinneberg Alarm. Ein Grund, sich Sorgen zu machen? Bettina Lamm, Entwicklungspsychologin und Geschäftsführerin des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung, über Rollenspiele und Medienkonsum.

Frau Lamm, können Sie die Aufregung um Squid Game verstehen?

Bettina Lamm: Kinderspiele an sich können ja brutal sein, die Kommunikation in kindlichen Peergroups ist oft hart, Kinder fällen krasse Urteile und äußern diese deutlich. Das wird in der Serie pervertiert. Die Verbindung von unbedeutenden Kinderspielen und bedeutender Strafe ist schon ziemlich provokativ.

Aber steigert der Konsum einer solchen Serie mit Massenerschießungen wirklich die Gewaltbereitschaft? Ein wenig fühlt man sich an die Debatte um Ego-Shooter-Spiele erinnert.

Nehmen wir Jugendliche, da gibt es schon einen Zusammenhang: Jugendliche Amokläufer haben oft vor ihren Taten Ego-Shooter-Spiele gespielt. Aber umgekehrt heißt das natürlich nicht, dass jeder, der so etwas spielt, zum Täter wird. Im Gegenteil: Heute spielen die meisten solche Spiele. Entscheidend ist die Fähigkeit, dennoch in der realen Welt soziale Kontakte zu knüpfen und Beziehungen einzugehen. Wobei man nicht vergessen darf, dass gerade im Spielkontext heute viele positive Kontakte entstehen. Jugendliche vernetzen sich auf diese Weise. Anderseits ist die wachsende Brutalität in den Medien immer wieder in der Diskussion. Zu Recht, wie ich finde.

Warum?

In der Coronazeit ist der Medienkonsum nochmal gestiegen. Das ist nicht verwunderlich, die Eltern arbeiteten im Homeoffice, das Kind wurde vor den Fernseher oder das Tablet gesetzt. Jugendliche konnten ihre Freunde nicht treffen. Ich will das nicht bewerten oder überdramatisieren. Aber wir müssen aufmerksam hinschauen, was und wie viel die Kinder konsumieren, und die eigenen Alltagsroutinen hinterfragen.

Die Erzieherinnen in Pinneberg wurden offenbar aufmerksam, weil fünf- bis sechsjährige Kinder am Ende eines Spiels "Ich töte Dich" zueinander gesagt haben. Das klingt erst einmal hart, ist bei einem solchen Satz Sorge angebracht?

Das kommt sehr darauf an, wie alt ist das Kind. Im Kindergarten haben die Kleinen in der Regel noch kein richtiges Verständnis für die Endgültigkeit des Todes, das entwickelt sich erst im frühen Grundschulalter. Kindergartenkinder sind oft sehr unbefangen beim Thema Tod. Als die Uroma meiner damals vierjährigen Tochter starb, wollte sie nach der Beerdigung wissen: Und wie bekommt Uroma unter der Erde Luft?

Andere Kindergartenkinder nehmen einen Stock, spielen das sei eine Pistole und "töten" ihre Freunde. Erwachsenen sind davon nicht so begeistert.

Früher war es normal, dass man mit Zinnsoldaten gespielt hat. Mit der Antikriegsbewegung wurden Spielzeugpistolen auch aus dem Kinderzimmer verbannt. Das Kinderspiel ist immer von gesellschaftlichen Normen beeinflusst, aber das hat weniger mit den Kindern als mit den Erwachsenen zu tun. Kinderpsychologen gehen zumindest nicht davon aus, dass ein Kind, das "peng, peng, peng" ruft und mit einem Stock auf andere schießt, später gewalttätig wird. Autorität hat eine unheimliche Faszination auf Kinder. Sie erleben im Alltag ständig, dass andere über sie Entscheidungen treffen, in ihren Spielen überschreiten sie ihre Grenzen und schlüpfen in machtvollere Rollen. Manche wollen dann eben Lehrer sein, andere eben lieber Polizistin oder Soldat.

Gerade das Nachahmen sorgt im Fall von Squid Game nun für Diskussionen. In Augsburg etwa gab es auf dem Pausenhof Ohrfeigen für die Verlierer. Eine Politikerin erklärte: "Das Nachahmen zeigt, welche Wirkung die brutalen Bilder auf Kinder haben, für die sie keine Verarbeitungsmuster besitzen." Ist das so?

Dass Kinder etwas nachahmen, ist ganz normal. Kinder lernen so. Erziehung macht einen sehr geringen Prozentsatz bei der Entwicklung aus, Kinder imitieren das, was sie sehen - auch was sie nicht sollen, sie halten uns den Spiegel vor. Wenn sie Serien wie Squid Game nachspielen, ist das sicher auch eine Form der Verarbeitung, vielleicht wollen sie dadurch ein Verständnis erlangen, für etwas, das sie nicht verstehen können. Jugendliche ahmen wahrscheinlich eher die Sprache nach, imitieren das Vokabular der Serie. Das ist nicht grundsätzlich zu verteufeln, so lange ihnen klar ist, dass das nicht die Realität ist. Gefährlich wird es, wenn sie durch zu viel Medieneinfluss in einer Fantasiewelt gefangen sind und nur noch solche brutalen Szenen nachahmen.

Wo liegt die Grenze?

Natürlich muss man Kinder vor bestimmten Sachen schützen, die Grenzen sind individuell, aber es gibt nicht umsonst eine sehr strenge Altersfreigabe in Deutschland. Und wenn Squid Game von Netflix erst ab 16 empfohlen wird, sollten Eltern das unbedingt beachten. Dennoch bekommen Kinder und Jugendliche vielleicht etwas von der Serie mit, im Internet oder durch Freunde. Und auch Sachen, die explizit für Kinder gemacht sind, können manchmal verstören. Wichtig ist, Minderjährige beim Medienkonsum nicht allein zu lassen, sondern sie zu begleiten und auch hinzugucken, was sie nachspielen und wie.

In New York wurden die rosa und grünen Outfits, die Wärter und Spieler in Squid Game tragen, an einigen Schulen bereits untersagt. Was halten sie von solchen Verboten?

Verbote können den Reiz erhöhen. Und sie nehmen uns die Möglichkeit, offen über etwas zu sprechen. Ich glaube effektiver als ein Verbot ist der Austausch mit Kindern und Jugendlichen. Zu fragen, was sie mitbekommen haben, was sie beschäftigt, was sie nicht verstehen und was sie vielleicht an den Bildern verstört - oder auch fasziniert.