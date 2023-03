© dpa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

In mehreren protestantischen Kirchengemeinden im Freistaat können heiratswillige Paare sich am Donnerstag spontan den kirchlichen Segen geben lassen. An der Aktion "einfach heiraten" nehmen bayernweit 13 Kirchengemeinden teil, wie die evangelisch-lutherische Landeskirche am Donnerstag mitteilte.