Interview von Kerstin Lottritz

Für Eltern sind Kinderspielsachen nicht einfach zum Spielen da. Die Ansprüche an Spielzeug sind hoch, unter anderem soll die Kreativität des Nachwuchses gefördert werden. Dafür sind Erwachsene auch bereit, viel Geld auszugeben - und zwar jedes Jahr mehr. In Deutschland waren es im vergangenen Jahr 4,7 Milliarden Euro, so viel wie nie zuvor. Wiebke Waburg, Professorin für Pädagogik an der Universität Koblenz, untersucht, mit was Kinder wie spielen.