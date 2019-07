16. Juli 2019, 18:51 Uhr Spielplätze Rettet das Klettergerüst

Während die Menschen immer mehr Quadratmeter zum Wohnen und für ihre dicken Autos beanspruchen, schrumpft der Raum für spielende Kinder. Höchste Zeit, den Platz neu zu verteilen.

Von Gerhard Matzig

Es wäre besser, wir würden in Deutschland keine Mias, Leons, Claras, Amelies, Noahs oder Bens, sondern zum Beispiel Gelbbauchunken, Feldhamster oder Molche aus der Ordnung der Schwanzlurche zur Welt bringen. Im Kampf Planierraupe gegen Kleinnager gewinnt nämlich meistens der Feldhamster. "Er sitzt am längeren Hebel." Das sagt Umweltgutachter Richard Raskin, der all die kleinen Tiere gut kennt, die hierzulande schon erfolgreich große Bauprojekte torpediert haben.

Was ja - Tierschutz ist Umwelt- und Menschenschutz in einem - auch gut ist. Bleibt ...