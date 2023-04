Einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Brettspiel-Erfinder ist tot. Klaus Teuber sei am Samstag nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben, teilte der Spiele-Verlag Kosmos unter Berufung auf seine Familie mit.

Berühmt wurde sein 1995 veröffentlichtes Brettspiel "Die Siedler von Catan", bei dem man auf einer Insel Straßen, Siedlungen und Städte anlegt und das später in "Catan - Das Spiel" umbenannt wurde. Mit diesem Spiel und seinen diversen Varianten und Nachfolge-Spielen schuf Teuber "ein einzigartiges Spiele-Universum, das zu einem der erfolgreichsten Brettspiele in weit über 40 Ländern wurde", wie der Kosmos-Verlag schreibt. Bis zuletzt habe Teuber am dritten Band seiner "Catan"-Romantrilogie gearbeitet, die die Geschichte von Catan und seinen Bewohnern erzählt.

Teuber entwickelte darüber hinaus viele weitere Spiele. Mehrere von ihnen wurden als "Spiel des Jahres" ausgezeichnet, darunter etwa "Adel verpflichtet" oder "Drunter & Drüber".

Teuber hatte Chemie studiert. Später stieg er in den Betrieb seines Vaters ein, ein Dentallabor mit fünf Dutzend Mitarbeitern. Der Betrieb geriet in große wirtschaftliche Probleme, wie Teuber einmal erzählte, bald war er alleine für ihn verantwortlich. "In dieser belastenden Zeit wurde das Spieleentwickeln zu einem Refugium für mich. So konnte ich mich einfach am besten erholen." Zudem hätten die Erlöse aus seinen Spielen das Unternehmen und die Familie wirtschaftlich gerettet, sagte Teuber. Im Jahr 1998 sei er dann aus diesem ausgestiegen, drei Jahre nachdem er "Die Siedler von Catan" veröffentlicht hatte. Vier Jahre später gründete er zusammen mit seiner Frau und seinen Söhnen die Catan GmbH, mit der er seine entwickelten Spiele vermarktete. Teuber wurde 70 Jahre alt.