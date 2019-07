22. Juli 2019, 11:49 Uhr Gesellschaftsspiele "Just One" ist Spiel des Jahres 2019

Der "Spiel des Jahres"-Preis ist die höchste Auszeichnung für ein Gesellschaftsspiel.

"Flügelschlag" gewinnt den Titel "Kennerspiel des Jahres".

Bereits im Juni wurde "Tal der Wikinger" "Kinderspiel des Jahres" 2019.

Von Daniel Wüllner

"Just One" ist "Spiel des Jahres" 2019. Eine unabhängige Experten-Jury in Berlin hat am Montag das kooperative Spiel mit dem Preis ausgezeichnet. Damit setzt es sich gegen die beiden anderen Nominierten, "L.A.M.A." und "Werwörter", durch.

Die Jury bezeichnet "Just One" als "Geistesblitz kommunikativer Spielfreude" und begründet ihre Entscheidung durch die "niedrige Einstiegshürde", die Jeder problemlos überwinden könne. Nach der Idee für das Spiel gefragt, erklären die Autoren Ludovic Rudy und Bruno Sautter, dass sie ein Brettspiel entwickeln wollten, das sie "auch mit ihren Stiefmüttern spielen können."

"Just One" ist kooperatives Wort-Rate-Spiel. Eine Variation von "Tabu", bei der die Spieler selbst festlegen, welche Hinweise verboten sind. Jeder darf nur ein Wort aufschreiben, um dem Ratenden den gesuchten Begriff zu erklären. Tauchen Tipps doppelt auf, scheiden beide aus. Während acht Spieler um die Ecke denken, sucht der Ratende die Schnittmenge aus dem, was übrig bleibt. Auf die Frage, wie er sich fühle, antwortet Autor Ludovic Rudy bei der Verleihung mit nur einem Wort: "geehrt".

Bereits mit den Nominierungen hatte die Jury dieses Jahr ein Zeichen gesetzt, sie hatte drei Spiele in kleineren Schachteln und mit höherer Spielerzahl ausgewählt. Damit steht nicht mehr das klassische Familienspiel für vier Personen im Mittelpunkt, sondern das Gesellschaftsspiel für größere Gruppen.

Der "Spiel des Jahres e.V." verlieh die Auszeichnung zum 41. Mal. Im Jahr 1979 war "Hase und Igel" der erste Preisträger. Seitdem zeichnet die Jury Spiele aus, die als Botschafter für das Hobby stehen. In der Kategorie "Kennerspiel des Jahres" für komplexere Titel gewinnt "Flügelschlag" von Elizabeth Hargarve. Bereits vor einem Monat wurde "Tal der Wikinger" als bestes "Kinderspiel des Jahres" ausgezeichnet.

Auf der Homepage des Vereins finden sich alle Nominierten und weitere Empfehlungen.