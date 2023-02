Was jetzt den Erdbebenopfern am meisten hilft

Freiwillige Helfer im baden-württembergischen Aalen sortieren Hilfsgüter für die türkische Partnerstadt Antakya in der Provinz Hatay.

Zerstörte Häuser, das gesamte Hab und Gut verloren. Die WHO schätzt, dass mehr als 20 Millionen Menschen vom Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffen sind. Die Spendenbereitschaft in Deutschland ist groß. Aber wie kann man sicher sein, dass das Geld auch wirklich ankommt?