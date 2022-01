Penélope Cruz, 47, spanische Schauspielerin, sieht sich eher nicht als Heldin. "Offen gestanden laufe ich eher weg, wenn es brenzlig wird", sagte Cruz dem Magazin Bunte. Ihre Rolle in dem neuen Actionthriller "The 355" habe sie sich deshalb bewusst ausgesucht. "Die Frau hat eine starke Persönlichkeit, aber sie will sich körperlich nicht in Gefahr bringen, sondern lieber nach Hause zu ihrer Familie. Das wäre auch meine Reaktion."

Detailansicht öffnen (Foto: Lennart Preiss/dpa)

Dieter Fischer, 50, Schauspieler ("Die Rosenheim-Cops"), sieht sich eher nicht in einer Heldenrolle. "Ich hatte nie Sehnsucht nach Heldenrollen wie Siegfried. Bei mir schmolzen die Damen auch nie dahin", sagte er der Bunten. In seiner Karriere habe er einiges seinem Bauch zu verdanken. "Ich gehöre zur überschaubaren Gruppe der schweren Schauspieler, in der auch Günter Strack und Dieter Pfaff waren. Ich bin mir sicher, dass ich manche Rollen wegen meinem Bauch bekommen habe. Und andere genau deswegen nicht." Fans fassten ihn manchmal an den Bauch, so Fischer. Dabei kicherten diese und sagten, dass es schon mehr geworden sei.

Detailansicht öffnen (Foto: mauritius images / Alamy / Records)

Spencer Elden, 30, "Nirvana-Baby", ist mit einer Klage gegen die Bandmitglieder von Nirvana gescheitert. Elden, der als Baby für das Cover des Albums "Nevermind" fotografiert worden war, hatte der Band "sexuelle Ausbeutung" und "Misshandlung Minderjähriger" vorgeworfen. Das Bild, auf dem er nackt im Wasser zu sehen ist (Das Baby schwimmt einem Dollarschein hinterher), habe ihm "emotionales Leid" und "Einnahmeverluste" beschert. Die Anwälte der Band hielten dagegen: Elden habe sich lange Zeit gerühmt, das berühmte Nirvana-Album zu zieren, habe das Foto sogar mehrmals für Magazine nachgestellt. Außerdem sei die Sache längst verjährt. Ein Richter wies Eldens Klage nun ab, weil er den Antrag zur Klageabweisung, den die Anwälte der Band eingereicht hatten, unbeantwortet ließ. Bis zum 13. Januar hat er nun Zeit, seine Klage zu modifizieren.

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Matthias Reim, 64, Schlagersänger, sieht Probleme im Nachhinein als Glücksfall. "Man muss das Negative nehmen und es drehen", sagte der 64-Jährige der Augsburger Allgemeinen. Das sei ein Rezept für das ganze Leben. "Ob das die Entstehung von ,Verdammt, ich lieb dich' ist oder mein finanzielles Desaster von vor 20 Jahren." Alles habe sich im Nachhinein "als wunderbare Entwicklung nach der jeweiligen Krise herausgestellt".