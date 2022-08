Von Joachim Käppner

Früher kam der Eiswagen mit Gebimmel in die Straße, die Kinder umringten ihn, kaum dass er zum Halten gekommen war. Mochte der Vater auch irgendwas von Salmonellen murmeln, er drückte einem doch 60 Pfennige in die Hand, das reichte für das Lieblingseis, zwei Kugeln in der Waffel, Himbeer, Zitrone. Danach hockten die Kinder auf der Obstwiese und ließen sich schleckend gegenseitig probieren. Hygienetechnisch war das fragwürdig, aber ein großes Vergnügen an heißen Sommertagen.

So missvergnügt viele Deutsche in diesem Sommer erscheinen, eines lassen sie sich doch nicht nehmen: das Speiseeis, von der simplen Schokoladenkugel bis zu Spiderman Cremissimo, löffelzartem Bourbon Vanille vegan, Tahini-Halva- und Weißwurst-Eis -, das in der hippen Eisdiele gern mal 2,50 Euro das Bällchen kosten. Aber das stört doch keinen großen Geist, würde Karlsson vom Dach sagen, und von solchen Ausreißern abgesehen, ist das Eis hierzulande billiger als überall sonst in Europa: 1,40 Euro pro Liter, wie das Statistikamt Eurostat mitteilt, im Gelato-Land Italien verlangen sie im Mittel 2,10 Euro.

Kein Wunder also, dass die Deutschen 2021 auch Europameister der Eisproduktion geworden sind. Hier wurden 614 Millionen Liter Eiscreme hergestellt, weit mehr als in Frankreich (459 Millionen) und in Italien (381 Millionen). Also wird doch nicht alles immer schlechter. Und es bleibt bei dem, was ein kulinarisches Lexikon schon im Jahre 1894 feststellte: "Der kitzelnde Schmerz, den die Kälte dem Gaumen bereitet, ist mit so überschwänglicher Wollust gepaart, daß man nur mit dem Gefühle tiefsten Mitleids der Vorwelt gedenken kann, die diesen Genuß hat entbehren müssen." Die ewig Schwarzgalligen im Land sollten einfach mal probieren.

