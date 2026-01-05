Zum Hauptinhalt springen

Einbruch in SparkasseDas 100-Millionen-Euro-Rätsel

Lesezeit: 3 Min.

Nachdem sich aufgebrachte Sparkassen-Kunden an der Filiale in Gelsenkirchen-Buer versammelt hatten, musste die Polizei die Bank absichern.
Nachdem sich aufgebrachte Sparkassen-Kunden an der Filiale in Gelsenkirchen-Buer versammelt hatten, musste die Polizei die Bank absichern. (Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS)

Der Bankeinbruch von Gelsenkirchen wird eine Woche nach seiner Entdeckung nur rätselhafter. Die Diebe dürften viel mehr erbeutet haben als zunächst vermutet. Immerhin, es gibt Spuren. Aber führen die auch zu den Tätern?

Von Christoph Koopmann, Düsseldorf

Normal wäre, dass sich das Bild für die Ermittler nach und nach aufhellt. Normal ist aber praktisch nichts an diesem Fall, der sich als einer der größten Diebstähle der bundesrepublikanischen Geschichte herausstellen könnte, übertroffen gerade noch vom Milliardenraubzug Cum-Ex. Nein, der Banküberfall von Gelsenkirchen wird auch Tage nach seiner Entdeckung im Grunde nur rätselhafter.

