Normal wäre, dass sich das Bild für die Ermittler nach und nach aufhellt. Normal ist aber praktisch nichts an diesem Fall, der sich als einer der größten Diebstähle der bundesrepublikanischen Geschichte herausstellen könnte, übertroffen gerade noch vom Milliardenraubzug Cum-Ex. Nein, der Banküberfall von Gelsenkirchen wird auch Tage nach seiner Entdeckung im Grunde nur rätselhafter.