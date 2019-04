15. April 2019, 18:51 Uhr Spanische Tradition Eins auf die Mütze

Mit weißen Spitzhüten und Gewändern ziehen Gläubige in Sevilla in der Karwoche durch die Straßen. Das gefällt nicht allen. Selbst ein Kirchenblatt ist entrüstet.

Von Thomas Urban

Capirotes, so nennt man die hohen Spitzhüte, mit denen die großen (und kleinen) Männer dieser Tage wieder durch die spanische Stadt Sevilla ziehen. Buße ist eben angesagt, in der Semana Santa, der heiligen Karwoche in Spanien. Doch ein Kirchenblatt klagte nun: Ach, wenn da doch nur richtig gebüßt würde! Einst hätten sich die Gläubigen in Sevilla noch bis zum Blutspritzen gegeißelt, für ihre Sünden. Und heute? Heute kommen Touristenmassen, das Fernsehen überträgt live, wie die schweren Altäre mit den Figuren des gemarterten Christus und der leidenden Muttergottes durch die Gassen bugsiert werden. Davor und dahinter: Kompanieweise Bruderschaften, jede in ihren eigenen Farben. Doch Geißeln sausen nicht mehr durch die Luft, obwohl das die Einschaltquoten noch erhöhen würde. Stattdessen werben die Fremdenverkehrsämter mit der Semana Santa - Streifzug durch die lukullischen Genüsse der Region inbegriffen. Doch von Fastenzeit und innerer Einkehr keine Spur, so ärgerte sich das Kirchenblatt. Und dennoch gilt auch heute noch: Wer etwas werden will, in Sevilla, der sollte einer dieser frommen Herrenclubs angehören, die das Spektakel veranstalten. In ihnen würden, so hört man, manchmal ganz unfromme Geschäftsabschlüsse ausgehandelt und Mandate für den Stadtrat vergeben. Praktischerweise kann man aber gleich im Anschluss einen Ablass für alle Kungeleien erreichen - durch Teilnahme an der Prozession. Was für ein schöner und beruhigender Brauch! Buße und Business, das gehört bei den Spitzhüten halt seit Jahrhunderten schon zusammen.