Von Cathrin Kahlweit

Es gibt auch gute Nachrichten aus der Spanischen Hofreitschule. Man will es kaum glauben, wo doch sonst nur Streit und Verbitterung durch die Ritzen der ehrwürdigen Institution in der Wiener Hofburg nach außen dringen. Am 27. Januar wurde Neapolitano Graziella geboren, einer kleiner Hengst mit dunklem Fell, so wie alle Lipizzaner auf die Welt kommen - und das erste Fohlen in diesem Jahr. Der Gestütsleiter in Piber, wo die legendären Schimmel der Spanischen Hofreitschule gezüchtet werden, betonte sogleich, Neapolitano Graziella zeige sich so "mutig und temperamentvoll", dass er für die "Schulen über der Erde" die besten Anlagen zu haben scheine. Gemeint ist damit die höchste Schule der Reitkunst mit Übungen wie Kapriolen, Levaden und Courbette, die nur die bestausgebildeten Tiere beherrschen.

Das alles erfährt man in einer fröhlichen Pressemitteilung der berühmten Touristenattraktion, die, bevor Corona ausbrach, im Jahr mehr als 400 000 Besucher beglückte. Gegründet worden war die Reitschule der Habsburger, die ihren Ursprung im 16. Jahrhundert hat, dereinst "zum Unterricht und zur Übung der adeligen Jugend wie auch zur Ausbildung der Pferde für Kunstritt und Krieg". Womit die Koordinaten für das aktuelle Drama, zu dem die Mischung aus Kunstritt und Krieg durchaus passt, schon beschrieben wären.

Denn da gibt es auch den im Februar vor 14 Jahren geborenen Lipizzaner Maestoso Fantasca, der bei ersten Musterungen als minderwertig befunden wurde: "wenig Schub von hinten, keine gute Hinterhand". Ein Dreivierteljahr nach seiner Geburt hieß es, er zeige "Neigung zur Steilstellung, unfertig, lang"; beim dritten Mal wurde das Pferd zum Verkauf freigegeben, weil: "zuchttechnisch nicht relevant". Es kaufte ihn: die Tochter des damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Johann Marihart, für 12 000 Euro. Das Pferd kam also in Privatbesitz - blieb aber zugleich im Trainingszentrum der Schule in Heldenberg. Es sollte dort nicht für für Aufführungen genutzt werden, sondern als Reitpferd. Seltsamerweise geschah bald das Gegenteil, irgendwann entdeckten die Experten in der Hofreitschule unter der damaligen Geschäftsführerin Elisabeth Gürtler, dass der Hengst wohl doch Qualitäten hatte. Er wurde von einer Bereiterin der Hofreitschule ausgebildet und ist mittlerweile ein Top-Pferd, das regelmäßig bei Vorführungen eingesetzt wurde.

Der Hengst wurde also von Profis trainiert. Er hat eine hohe, allerdings mangels Vergleichsmöglichkeiten schwer messbare Wertsteigerung erfahren. Die Tochter des Aufsichtsratsvorsitzenden zahlte monatlich eine Einstellgebühr von 1200, außerdem bekam sie Reitstunden. Kosten für Hufschmid und Tierarzt übernahm, die längste Zeit, die Schule. Eine super Lösung für beide Seiten - oder doch eher nackter Nepotismus? Nutzten da ein mächtiger Mann und seine Tochter ein Weltkulturerbe als Selbstbedienungsladen und verstießen gegen Compliance-Regeln, indem sie Expertise und Leistungen in Anspruch nahmen, die einem Privatpferd nicht zustanden? Und hat die einfach Geschäftsführung weggeschaut? Oder ist Marihart eigentlich ein Sponsor, wie er selbst sagt, der der Schule ein Pferd überlassen hat, das seine Tochter kaum noch reiten konnte? Alle wussten von der umstrittenen Regelung. Es gab, wie zu hören ist, immer wieder Proteste.

Rechnungshof mit detaillierten Fragen

Die Sache eskalierte, als der österreichische Rechnungshof im vergangenen Jahr im Rahmen einer allgemeinen Prüfung samt zahlreicher Empfehlungen für die Zukunft ein paar eindringliche Detail-Fragen zu Maestoso Fantasta stellte. Ein Rechts- und ein Wirtschaftsgutachten im Auftrag des Eigentümers, des Landwirtschaftsministeriums, wurde erstellt. Das "Memorandum" befindet auf 36 Seiten, dass die Sache "rechtmäßig", "marktüblich" und im Grundsatz in Ordnung gewesen sei; ein Interessenkonflikt liege nicht vor.

Der interimistische Aufsichtsratsvorsitzenden Ulrich Herzog hat, darauf weisen Abläufe, Dokumente und Interviews hin, Marihart bei dieser Untersuchung eingebunden - und lange verteidigt. Auf Fragen der SZ antwortet er schriftlich, man habe "die Arbeit aufgenommen" und werde Empfehlungen umsetzen. Zu den Reitstunden für Mariharts Tochter, zu denen eine Bereiterin der Hofreitschule von der früheren Geschäftsführung angewiesen worden sein soll, will er lieber nichts sagen, ebenso wenig dazu, ob der Rückzug von Marihart aus dem Aufsichtsrat nötig und richtig gewesen sei: Herzog verweist auf strafrechtliche Ermittlungen.

Tatsächlich prüft mittlerweile die Staatsanwaltschaft den Fall wegen möglicher Untreue und Geschenkannahme; ein im Unfrieden geschiedener Oberbereiter hat Anzeige erstattet. Dass der Aufsichtsratschef auf Kosten der Hofreitschule einen Lipizzanerhengst seiner Tochter habe zureiten lassen, findet er, sei nur Ausdruck einer tiefer liegenden Problematik: der Ökonomisierung einer Tradition, die von Kunst und Können zu Kitsch und Klamauk verkomme.

Der Skandal verstärkt damit das Imageproblem, das die heilige Institution hat. Seit langem muss sich die Hofreitschule des Vorwurf erwehren, Masse statt Klasse zu bieten, zur reinen Touristenattraktion zu verkommen, die Pferde über Gebühr zu strapazieren. Und jetzt auch noch der Fall Maestoso Fantasca, der dazu geführt hat, dass sich alle Beteiligten nach außen gemeinsam als Aufklärer präsentieren müssen, während intern Schuldzuweisungen ausgetauscht und Absolutionen in eigener Sache erteilt werden.

Der Pferdebesitzerin ist "die Freude vergangen"

Wie es weitergeht? Sonja Klima, seit 2019 Geschäftsführerin der Hofreitschule, schreibt der SZ, dass schon vor längerer Zeit die Compliance-Regeln an "strengste, internationale Standards" angepasst worden seien, unausgesprochene Botschaft: die andere Seite hinkt hinterher. Sie wolle sich nun wieder verstärkt dem Pferdewohl widmen, so Klima, das immaterielle Kulturerbe für Generationen sichern und verstärkt auf Galas und Eigenevents setzen.

Johann Marihart hat sich aus dem Aufsichtsrat zurückgezogen. Auch wenn die Kanzlei, der er seine Litigation PR übergeben hat, wissen lässt, Vorwürfe gegen Marihart seien "haltlos" und "verzerrt". Maestoso Fantasca steht nach Auskunft der Schule übrigens immer noch im Trainingszentrum in Heldenberg, wird immer noch von den Bereitern bewegt. Nur seine Besitzerin reitet derweil wohl kaum; der Kommunikationsberater sagt am Telefon, ihr sei "die Freude vergangen".

Längst vergangen ist die Freude auch Johann Riegler, einem langjährigen Oberbereiter an der Hofreitschule, der im 2008 im Streit mit der damals neuen Geschäftsführerin Gürtler ausgeschieden war und zu den bekanntesten Kritikern der jüngeren Entwicklung gehört: zu viele Vorführungen, über Gebühr belastete Pferde, explodierende Tierarztkosten, zu wenig Auslauf, zu wenig Sachverstand, zu viel Marketing, zu wenig Qualität - seine Kritikpunkte sind bekannt. Im Gespräch mit der SZ wird er schnell grundsätzlich. Das mit der Tochter des Aufsichtsratsvorsitzenden sei "ein Ärgernis", verdeutlich aber vor allem ein Gesamtproblem: "Die Spanische Hofreitschule ist zu einem Selbstbedienungsladen verkommen - im Kleinen, wenn hier ein Hengst günstig verkauft wird und dann quasi gratis zu einem Spitzenpferd ausgebildet wird. Im Großen, wenn die Politik die Schule als Depot für Günstlinge betrachtet." Riegler spricht davon, dass früher noch Ehrfurcht und Disziplin geherrscht hätten in den heiligen Hallen mit ihrer 450jährigen Tradition. Er ist Traditionalist, kein Neuerer. Alles gehe jetzt "den Bach runter".