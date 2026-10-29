Warum wies der Fahrdienstleiter die Lokführer an, in Normalgeschwindigkeit weiterzufahren, wenn doch ein Zug nicht losfahren konnte? In Spanien sucht man jetzt nach jenen, die Verantwortung tragen für die vielen Toten und Schwerverletzten.

Mindestens 69 Menschen sind bei dem Zugunglück in der Nähe von Urda ums Leben gekommen.

Das fatale Wort ist ganz kurz: Mit „normaler“ Geschwindigkeit solle er weiterfahren. Das war die Anweisung, die der Lokführer des Hochgeschwindigkeitszuges AVE am Mittwochmorgen aus dem Kontrollzentrum in Madrid erhalten hatte. Und der er folgte – mit tödlichem Ausgang für ihn selbst und mindestens 68 weitere Menschen.