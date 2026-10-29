Das fatale Wort ist ganz kurz: Mit „normaler“ Geschwindigkeit solle er weiterfahren. Das war die Anweisung, die der Lokführer des Hochgeschwindigkeitszuges AVE am Mittwochmorgen aus dem Kontrollzentrum in Madrid erhalten hatte. Und der er folgte – mit tödlichem Ausgang für ihn selbst und mindestens 68 weitere Menschen.
Zugunglück in Spanien„Normale“ Geschwindigkeit bedeutet 220 km/h
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Warum wies der Fahrdienstleiter die Lokführer an, in Normalgeschwindigkeit weiterzufahren, wenn doch ein Zug nicht losfahren konnte? In Spanien sucht man jetzt nach jenen, die Verantwortung tragen für die vielen Toten und Schwerverletzten.
Von Karin Janker
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