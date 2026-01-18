Zum Hauptinhalt springen

SpanienMehrere Tote und etwa 100 Verletzte bei Zugunglück

Ersthelfer bei beschädigten Waggons der bei Adamuz verunglückten Hochgeschwindigkeitszüge.
Ersthelfer bei beschädigten Waggons der bei Adamuz verunglückten Hochgeschwindigkeitszüge. (Foto: @eleanorinthesky via X/via REUTERS)
  • Bei einem schweren Eisenbahnunglück unweit der Gemeinde Adamuz in der andalusischen Provinz Córdoba sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen.
  • Zwei Hochgeschwindigkeitszüge entgleisten am Sonntagabend, wobei etwa einhundert Menschen verletzt wurden, davon etwa 25 schwer.
  • Ein Iryo-Zug von Málaga nach Madrid entgleiste zuerst und geriet ins benachbarte Gleis, wodurch ein entgegenkommender Renfe-Zug ebenfalls entgleiste.
In der andalusischen Provinz Córdoba entgleisen zwei Züge. Mehrere Menschen kommen ums Leben, viele werden verletzt.

Mindestens zehn Menschen sind im Süden Spaniens bei einem schweren Eisenbahnunglück ums Leben gekommen. Bei dem Unfall unweit der Gemeinde Adamuz in der andalusischen Provinz Córdoba entgleisten nach Angaben der Polizeieinheit Guardia Civil zwei Hochgeschwindigkeitszüge. Es gebe zudem etwa einhundert Verletzte, etwa 25 davon schwer. Unter den Toten sei auch einer der Lokführer.

Ein Iryo-Hochgeschwingkeitszug der italienischen Trenitalia sei am späten Sonntagabend auf dem Weg von Málaga nach Madrid entgleist und in das benachbarte Gleis geraten. Ein entgegenkommender Hochgeschwindigkeitszug der spanischen Gesellschaft Renfe sei daraufhin ebenfalls entgleist, teilte der Notdienst unter Berufung auf den Schienennetzbetreiber ADIF mit. Wie die Zeitung El País berichtet, waren zwei der Todesopfer in dem zunächst entgleisten Zug, drei in dem anderen.

Zahlreiche Fahrgäste waren nach dem Unfall in den Zügen eingeschlossen, wie der TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Rettungsdienste berichtete. Einsatzkräfte versuchten, die Passagiere so schnell wie möglich aus den Waggons zu befreien. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Der Verkehr auf der wichtigen Strecke zwischen Madrid und Andalusien sei bis auf Weiteres unterbrochen.

„Die Regierung arbeitet gemeinsam mit den zuständigen Behörden und den Rettungsdiensten daran, den Fahrgästen zu helfen“, schrieb der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez auf X.

