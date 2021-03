Windhunde, die in diesem Hundeasyl in Madrid landen, werden aufgepäppelt und kommen nach Belgien. In anderen Auffangstationen werden sie eingeschläfert.

In Spanien jagen sie mit Windhunden. Aber alte sind nicht mehr schnell genug und schlaue sind zu schlau, so verschleißen die Jäger jedes Jahr rund 50 000 Tiere. Die kann keiner mehr brauchen.

Von Karin Janker

Die Hündin macht keinen Mucks, als ihre aufgeschürften Pfoten in die desinfizierende Flüssigkeit getaucht werden. Sie schaut in die Ferne. Der Mann hebt eine Pfote nach der anderen in die oben abgeschnittene Plastikflasche. "Ein Familienrezept", sagt Luis Sanz. Die Flüssigkeit wird erst bräunlich, dann rötlich. Die Hündin hat sich am Vorderlauf aufgerissen, als sie den Hasen verfolgt hat, Blut quillt durch ihr braunes Fell.