Bei massiven Überschwemmungen in der ostspanischen Region Valencia sind nach offiziellen Angaben mindestens 51 Menschen ums Leben gekommen. Einige Menschen seien noch immer an unzugänglichen Orten eingeschlossen, sagte der Chef der Regionalregierung, Carlos Mazón, auf einer Pressekonferenz. Die Rettungsdienste forderten die Menschen auf, zu Hause zu bleiben. In den sozialen Medien kursierten zahlreiche Videos von Menschen in den Fluten, die sich zum Teil an Bäume klammerten, um nicht weggespült zu werden.

Nach einem Bericht der Zeitung El País werden zudem in der an Valencia angrenzenden Provinz Albacete sechs Menschen vermisst. Eine weitere Person wird außerdem in der Gemeinde L’Alcúdia in der Nähe von Valencia gesucht.

Ein Mann steht in Llombai bei Valencia in einem Hauseingang und schaut besorgt auf das Hochwasser in den Straßen. (Foto: Eva Manez/REUTERS)

Heftige Regenfälle, ausgelöst durch eine Kaltfront, hatten am Dienstag in der südöstlichen Region Valencia zu Überschwemmungen von Straßen und Ortschaften geführt. Der spanische Wetterdienst hatte für das Gebiet die höchste Alarmstufe ausgerufen. In einigen Orten wie Turís und Utiel wurden Niederschlagsmengen von bis zu 200 Millimetern gemessen.

Neben den Regenfällen gab es auch Hagel und starke Windböen, wie der Wetterdienst Aemet mitteilte. Flüsse traten über die Ufer, vielerorts wurden Straßen, Häuser und Felder überschwemmt, Autos und Bäume von den Wassermassen mitgerissen. „Die Hagelkörner waren so groß wie Golfbälle“, sagte eine Augenzeugin der Zeitung El País. „Es schien wie der Weltuntergang.“ Betroffen waren insbesondere die ans Mittelmeer grenzende Regionen Andalusien, Murcia und Valencia, die auch bei Urlaubern beliebt sind.

Land unter in Spanien: Mehrere Tote bei Unwettern (Video: dpa)

Hunderte Hilferufe aus den überschwemmten Gebieten

Soziale Medien zeigten Rettungseinsätze der Feuerwehr mit Hubschraubern. Ein weiteres Video schien einen Tornado zu zeigen, ein relativ seltenes Phänomen in Spanien. Die Echtheit der Aufnahmen konnte nicht sofort unabhängig verifiziert werden.

In Álora in Andalusien wurden Autos von den Wassermassen weggeschwemmt, nachdem ein Fluss aufgrund heftiger Regenfälle über die Ufer getreten ist. (Foto: Gregorio Marrero/dpa)

Radio- und Fernsehsender erhielten Hunderte Hilferufe von Menschen, die in überschwemmten Gebieten eingeschlossen waren oder nach Angehörigen suchten. „Wenn (die Rettungsdienste) nicht eingetroffen sind, liegt das nicht an fehlenden Mitteln oder mangelnder Bereitschaft, sondern an einem Zugangsproblem“, erklärte Mazon. Es sei derzeit „absolut unmöglich“, bestimmte Gebiete zu erreichen. Die lokalen Rettungsdienste haben die UME, eine auf Rettungseinsätze spezialisierte Militäreinheit, um Unterstützung gebeten.

Das Regengebiet, über das schon seit Tagen viel berichtet worden war, soll am Mittwoch gen Nordosten weiterziehen. Für große Teile des Landes gilt weiter eine Unwetterwarnung. Erst am Donnerstag werde sich die Lage in ganz Spanien wieder komplett entspannen, teilt der Wetterdienst Aemet mit.