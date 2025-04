Von Patrick Illinger, Barcelona

So wie das bei plötzlichen Veränderungen ist: Am Anfang steht die Ungläubigkeit. Irgendwo in Pamplona sei Stromausfall, twitterte jemand. Dann ging das Licht in der eigenen Wohnung aus. An der Rezeption der Hotels in Barcelona stauten sich immer mehr Gäste mit einer vermeintlich individuellen Beschwerde: Bei mir im Zimmer fehlt der Strom.