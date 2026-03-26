Nun ist Noelia Castillo gestorben. Vorausgegangen war ein langes Ringen der 25-jährigen Frau aus Barcelona. Doch rang sie nicht mit dem Tod, der kam vergleichsweise sanft, sondern mit der Justiz, mit ihrer Familie, mit einer einflussreichen ultrakatholischen Lobbygruppe.
Assistierter Suizid„Ich halte diese Familie nicht mehr aus, ich halte den Schmerz nicht mehr aus“
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Zwei Jahre lang kämpfte Noelia Castillo in Spanien darum, Sterbehilfe zu erhalten. Sie rang mit der Justiz, mit ihrem Vater, mit konservativen Christen. Nun hat sie unter Aufsicht von Ärzten ihr Leben beendet.
Von Patrick Illinger, Madrid
Sterbehilfe:Wie ist die gesetzliche Lage bei assistiertem Suizid?
Die Kessler-Zwillinge sind mit fremder Hilfe aus dem Leben geschieden. Das ist seit einigen Jahren erlaubt, doch weitgehend ungeregelt. Ein Gesetz ist überfällig – zumal die Zahl der Fälle steigt.
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