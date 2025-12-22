Zum Hauptinhalt springen

Weihnachtslotterie„El Gordo“ beschert Spaniern Rekordgewinne

Lesezeit: 1 Min.

Ein Mädchen hat die Holzkugel mit dem Hauptgewinn von vier Milllionen Euro gezogen.
Ein Mädchen hat die Holzkugel mit dem Hauptgewinn von vier Milllionen Euro gezogen. (Foto: Alejandro Martinez Velez/REUTERS)
  • Im Madrider Opernhaus findet heute die traditionelle spanische Weihnachtslotterie mit einem Gesamtgewinn von mehr als 2,77 Milliarden Euro statt.
  • Der Hauptgewinn "El Gordo" von vier Millionen Euro ist bereits gezogen worden.
  • In der Regel teilen sich mehrere Menschen und Tippgemeinschaften die Preise, weil Lose mehrfach und anteilig gekauft werden können.
Im Madrider Opernhaus werden seit 9 Uhr die Gewinne der Losnummern ausgezählt. Insgesamt sind dieses Jahr mehr als 2,77 Milliarden Euro im Lostopf.

Zwei Tage vor Heiligabend hat im Madrider Opernhaus Teatro Real wieder die Ziehung der traditionellen spanischen Weihnachtslotterie „Lotería de Navidad“ begonnen. Dieses Jahr werden etwa 70 Millionen Euro mehr als im Vorjahr verteilt, insgesamt mehr als 2,77 Milliarden Euro.

Der Hauptgewinn, genannt „El Gordo“ (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los, er wird dieses Jahr 198 Mal ausgezahlt und ist mittlerweile gezogen worden. In der Regel teilen sich mehrere Menschen und Tippgemeinschaften die Preise, weil Lose mehrfach und anteilig gekauft werden können.

Traditionell verkünden Schulkinder die Gewinnzahlen.
Traditionell verkünden Schulkinder die Gewinnzahlen. (Foto: OSCAR DEL POZO CANAS/AFP)
Für jede der 100 000 Losnummern gibt es eine Holzkugel in der Lostrommel.
Für jede der 100 000 Losnummern gibt es eine Holzkugel in der Lostrommel. (Foto: Alejandro Martinez Velez/REUTERS)
Die Gewinner des zweiten Hauptpreises freuen sich, die Nummer 70048 gekauft zu haben.
Die Gewinner des zweiten Hauptpreises freuen sich, die Nummer 70048 gekauft zu haben. (Foto: Gustavo Valiente/EUROPA PRESS/dp)

Verkündet werden die Gewinnzahlen der „Lotería de Navidad“ wie jedes Jahr singend von Kindern der Madrider Schule San Ildefonso. Die Ziehung aller Gewinne kann bis zu fünf Stunden dauern und wird live im spanischen Fernsehen übertragen.

So funktioniert die spanische Weihnachtslotterie

Die vor mehr als 200 Jahren gegründete Lotterie gilt als die älteste der Welt und wird wegen ihrer hohen Gesamtsumme auch als größte Tombola weltweit bezeichnet. Die Gewinnwahrscheinlichkeit soll deutlich höher sein als etwa beim deutschen Lotto 6 aus 49.

Die Nachfrage nach den Losnummern nimmt jedes Jahr zu.
Die Nachfrage nach den Losnummern nimmt jedes Jahr zu. (Foto: IMAGO/María José López/IMAGO/Europa Press)

Jedes Los der „Lotería de Navidad“ trägt eine Nummer zwischen 00000 und 99999 und kann tausendfach verkauft werden. Aufgrund der jährlich zunehmenden Nachfrage kann jede der insgesamt 100 000 Losnummern immer häufiger erworben werden. Die Spanier können ein ganzes Los für 200 Euro, oder ein oder zwei Zehntellose für jeweils 20 Euro kaufen. Viele Menschen können demnach die gleiche Losnummer haben, aber verschiedene Teile davon. Freunde, Familien, Arbeits- oder Vereinskollegen und auch ganze Dörfer tun sich zusammen, um gemeinsam mit einem ganzen Los an der Lotterie teilzunehmen.

Die ausgeschütteten Gewinne entsprechen 70 Prozent der Verkaufseinnahmen. Diese sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und liegen inzwischen bei knapp vier Milliarden Euro. Pro Kopf gaben die Spanier in diesem Jahr im Schnitt 76,08 Euro aus – das sind 2,20 Euro mehr als im Vorjahr.

